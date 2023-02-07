Необычно отреагировали некоторые мужья, когда жены внезапно позвонили им, и признались в любви

Ведущий на корпоративе предложила женщинам внезапно признаться мужьям в любви: их реакция была удивительной и даже забавной.

Корпоративный ведущий Александр Снегирев выложил в Сеть ролики с новогодних торжеств, где он провел любопытный эксперимент.

Александр попросил замужних женщин позвонить с корпоратива своим мужьям, и сказать им простую фразу: я тебя люблю. Результат оказался удивительным.

Один из мужей ответил, что также, как и она, любит свою жену. Другой выпалил: да, но я не поеду, а третий озадаченно воскликнул: что это? Пользователей особенно умилил второй ответ, ведь это означало что супруги понимают друг друга с полуслова.