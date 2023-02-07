Гиперосмия: отчего может возникать сверхчувствительность к запахам

Некоторые состояния и заболевания могут иметь в своей симптоматике гиперосмию, повышенную чувствительность к различным запахам.

От расстройств обоняния страдает около 40 процентов населения. Сюда включена аносмия, и гипоосмия, неспособность различать запахи и снижение обоняния. Но гиперосмия, когда запах становится для человека невыносимым, встречается гораздо реже двух других расстройств.

Гиперосмия часто бывает временным явлением, и проявляется на первых месяцах беременности, но ближе ко второму триместру проходит. Усиление чувствительности к запахам может быть вызвано мигренями или неврологическими расстройствами.

К другим факторам можно отнести синуситы, курение, инфекции верхних дыхательных путей, аутоиммунные заболевания, болезни Паркинсона и Альцгеймера, новообразования в пазухах. Иногда гиперосмия может появляться после прохождения лучевой терапии.