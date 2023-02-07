Эксперты рассказали о положительном влиянии перекиси водорода на здоровье растений

Этот препарат применим не только в медицине, он помогает комнатным цветам лучше расти, а огородным культурам обильнее плодоносить.

Не все знают, но на самом деле перекись водорода применима не только в медицине. Такая добавка помогает комнатным цветам и огородным растениям быстрее расти, ярче цвести и обильнее плодоносить.

В огородничестве препарат используют, чтобы обеззаразить семена. После такой обработки они быстрее прорастают, повышают свой иммунитет, устойчивость к болезням и вредителям, перепадам температуры.

Перекись также эффективно борется с бактериозом почвы.

Для того, чтобы потравить семена, нужно залить их на 20 минут раствором перекиси, а затем промыть водой и высушить.

Для стимуляции роста семян необходимо 1 ст. ложку 3%-й перекиси развести в 500 мл воды, погрузить туда семена на 4 часа.