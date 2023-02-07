Это заявление временно исполняющий обязанности руководителя Херсонской области Владимир Сальдо сделал в ходе своего интервью журналистам телерадиокомпании «Таврия».

По словам Сальдо, жителей Херсона, который в настоящее время находится под контролем украинских властей, силой мобилизуют в ряды вооруженных сил Украины и отправляют на линию боевого столкновения. Как полагает временно исполняющий обязанности главы Херсонской области, жители Херсона все лучше осознают преступную сущность нынешних властей Украины и тот факт, что украинцы «воюют не за свою родную землю, а за международный империализм, возглавляют который англосаксы».