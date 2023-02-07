Никита Михалков выписался из больницы, и впервые сыграл в спектакле «12»

Никита Михалков вышел на публику впервые после того, как выписался из больницы, и сыграл в собственном спектакле «12».

Издание Известия сообщает, что актер, режиссер и председатель Союза кинематографистов Никита Михалков выписался из больницы и вышел на сцену в спектакле 12.

После выступления Михалков обратился к пришедшим на показ зрителям. В своей речи он выразил благодарность за то, что они пришли посмотреть постановку, а также за поддержку поклонников во время его болезни.

Артист отметил, что в зале находились доктора, которые занимались его лечением. Они и подкрепили его мотивацию к выздоровлению, сказав, что, если он хочет играть на сцене, то ему придется вылечиться. Так и получилось.