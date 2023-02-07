Алаудинов: ВСУ готовят вторую линию обороны, готовясь к отступлению в ЛНР

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что бойцы ВСУ готовят вторую линию обороны, готовясь к отступлению в ЛНР.

7 февраля командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1» заявил о том, что бойцы Вооружённых сил Украины в настоящее время осуществляют подготовку позиций, эшелона и второй линии обороны на линии боевого соприкосновения в Луганской Народной Республике.

«Я так думаю, они сами тоже понимают, что им придется отступить», — предположил Алаудинов.

Военный добавил, что ВСУ перебрасывают новые резервы, в частности, с Харьковского и Херсонского участков фронта, но, пытаясь удержать занимаемые позиции, несет огромные потери.