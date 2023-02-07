Маска для волос из яйца: реально ли она способствует их укреплению и здоровью

Нанесение яйца на волосы не является залогом того, что они будут крепкими, шелковистыми, и станут быстрее расти.

Среди уходовых народных средств для волос маска из яйца находится на почетных первых местах по популярности. И такое мнение не является необоснованным.

Яйцо богато протеином, железом, калием, фосфором, жирными кислотами и кальцием, а также обладает увлажняющим эффектом, что полезно для сухих секущихся волос. Но специалисты просят не завышать ожиданий.

Если вы вотрете в волосы свежее яйцо, это не означает, что здоровье волос станет лучше. Дело в том, что молекулы яичного белка слишком велики, чтобы проникнуть в структуру волоса. Поэтому более эффективным будет использование специальных средств для волос на основе яичных компонентов.