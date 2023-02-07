Мария Захарова: заявления Борреля играют оттенками неадекватности
2023-02-07 14:41
Официальный представитель российского МИД выступила с комментарием на слова Борреля о защите свободы слова путем запрета российских СМИ.
До нынешнего момента в Российской Федерации подобные заявления трактовали проявлением либеральной демократии.
Но то время прошло безвозвратно, и подобным заявлениям следует дать точную характеристику.
А эта характеристика окрашена в неадекватные оттенки.
Опубликовано: Сергей Стаалкер