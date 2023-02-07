МО РФ: потери ВСУ на Красно-Лиманском направлении составили свыше 100 бойцов

В российском оборонном ведомстве рассказали о потерях ВСУ на Красно-Лиманском направлении за прошедшие сутки спецоперации по защите населения Донбасса.

Во вторник, 7 февраля 2023 года, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в пресс-релизе заявил о том, что российские военнослужащие нанесли огневое поражение подразделениям 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад Вооружённых сил Украины в райрнах села Новосадовое ДНР и населённых пунктов Невское, Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.

В результате нанесённого солдатами ВС РФ огневого поражения на Красно-Лиманском участке фронта уничтожено не менее ста единиц личного состава ВСУ, три боевые бронированные машины и два автомобиля.