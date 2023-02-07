МИД РФ потребовал от посольства США прекратить вмешательство в дела России
2023-02-07 16:35
Как сообщил источник РИА Новости, 7 февраля в посольство Соединенных Штатов в Москве передана нота, в которой содержатся требования не вмешиваться в дела Российской Федерации.
В заявлении, в частности, говорится, что такие действия несовместимы со статусом дипломатического представительства.
По словам источника, российский МИД неоднократно предупреждал американскую дипмиссию о том, что недружественные шаги будут пресекаться.
Однако американские дипломаты продолжают позволять себе негативные высказывания в адрес руководства России и распространять фейковую информацию об армии РФ.
А это по российскому законодательству является уголовным преступлением, напомнил источник.
Опубликовано: Наталья Замечалова