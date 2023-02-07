Бывшего лондонского полицейского приговорили к пожизненному заключению за десятки изнасилований

Бывший офицер лондонской полиции Дэвид Кэррик был приговорен во вторник в Лондоне к пожизненному заключению за десятки изнасилований и сексуальных посягательств в отношении двенадцати женщин.

«Вы поступили в полицию в 2001 году, что поставило Вас в уникальное положение с исключительными полномочиями принуждения и контроля», - заявила судья Бобби Чима-Грабб на процессе.

48-летний Дэвид Кэррик, считающийся одним из самых злостных сексуальных маньяков в новейшей истории Великобритании, был приговорен к пожизненному заключению с 30-летним сроком строгого режима.

Он обвинен в совершении как минимум 85 преступлений, в том числе 48 изнасилований, совершенных в период с 2003 по 2020 год.

В это время он входил в состав элитного полицейского подразделения Лондона, отвечавшего за охрану парламента и дипломатических представительств.

Полиция неоднократно упускала возможность арестовать серийного насильника, который насиловал 17 лет.