Евросоюз отметил санкции против российских нефтепродуктов, изготовленных не в РФ

Еврокомиссия приняла решение об аннулировании ряда санкций против российских нефтепродуктов.

7 февраля пресс-служба Европейской комиссии сообщила, что ведомство отменило санкции против российских нефтепродуктов, которые были изготовлены за пределами территории России путём смешивания с производными нефти из других государств. В подобном случае лимит цен на российские нефтепродукты не распространяется.

В минувшую субботу страны ЕС установили два потолка цен на нефтепродукты из России: дисконтные российские нефтепродукты продаются по 45 долларов за баррель, а премиальные - по $100 за баррель.