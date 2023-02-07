Евросоюз отметил санкции против российских нефтепродуктов, изготовленных не в РФ
2023-02-07 17:38
Еврокомиссия приняла решение об аннулировании ряда санкций против российских нефтепродуктов.
7 февраля пресс-служба Европейской комиссии сообщила, что ведомство отменило санкции против российских нефтепродуктов, которые были изготовлены за пределами территории России путём смешивания с производными нефти из других государств. В подобном случае лимит цен на российские нефтепродукты не распространяется.
В минувшую субботу страны ЕС установили два потолка цен на нефтепродукты из России: дисконтные российские нефтепродукты продаются по 45 долларов за баррель, а премиальные - по $100 за баррель.
Опубликовано: Ткачёв Андрей