Использование лимонного сока для отбеливания белков глаз и лечения конъюнктивита может привести к ожогам и слепоте

Лимонный сок может нанести вред глазам, если использовать его для отбеливания белка глаза или как средство против конъюнктивита.

Офтальмолог Ванесса Фуэнтес предупреждает об опасности использования лимонного сока для лечения конъюнктивита и отбеливания глазных склер. Применяющие народные средства с лимоном могут получить серьезные ожоги роговицы и проблемы со зрением.

Отбеливающий эффект лимонного сока при попадании на кожу обусловлен именно ожогом, поскольку в нем содержится аскорбиновая, яблочная и лимонная кислоты.

При попадании лимонного сока в глаз можно получить ожог роговицы, повреждение цилиарных тел глаза и коллагеновых волокон, а также повышение внутриглазного давления.