Эротические сны у мужчин и женщин различаются по содержанию

По исследованиям эротические сны занимают 8 процентов от общего числа сновидений среди 3500 респондентов.

Доктор Антонио Задра из университета Монреаля провел исследование эротических сновидений у представителей обоих полов. И получил весьма любопытные результаты.

Женщины видят эротические сны с участием известных личностей в два раза чаще мужчин. Около 20 процентов дам признались, что им снился секс с бывшими партнерами.

Что же касается мужчин, то 14 процентов из числа испытуемых заявило, что в их сексуальных снах присутствовало сразу несколько половых партнеров. Любопытно, что около 4 процентов всех участников исследования заявили, что во сне испытали оргазм.