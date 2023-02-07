Матрилинейное наследование имущества и другие удивительные факты из жизни общества Древнего Египта

Древний Египет во многих аспектах был прогрессивным для того времени государством: несколько подтверждающих это фактов.

В Древнем Египте было правило наследования имущества по материнской линии. Мужчина мог управлять собственностью женщины, находясь с ней в браке или родстве, но передавать его по наследству права не имел.

У древних египтянок было немало возможностей сделать карьеру, что нетипично для архаических обществ. История сохранила данные о том, что женщины могли быть врачевательницами, отправительницами культов, заниматься пивоварением и опечатыванием помещений.

Татуировки дамы делали в области живота и бедер в качестве ритуала плодородия в культе бога Беса. А беременность определяли с почти 90-процентной вероятностью, помочившись на семена ячменя и пшеницы. Если после этого они прорастали быстрее, это означало, что женщина в положении.