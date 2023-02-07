Идеальная индийская жена: почему в стране слонов до сих пор процветает патриархат

Патриархальные традиции до сих пор сильны в Индии, поэтому девушке, решивший выйти замуж за индуса придется нелегко.

Выходя замуж, женщина становится полностью подчиненной мужу, как до брака подчинялась отцу. Даже среди обеспеченных слоев население высшее образование у женщины большая редкость.

В индийских семьях работа разделена на мужскую и женскую, и жена должна выполнять все прихоти мужа по первому его требованию. Она не вправе жаловаться на низкий заработок супруга, а, если сама работает, то ее доход принадлежит не ей, а мужу.

В измене мужчины общество всегда обвинит жену, ведь это она недостаточно хорошо о нем заботилась, если он пошел на сторону. А еще дамам предписано быть красивой только для мужа, а на улице надевать закрытую и не привлекающую внимание одежду.