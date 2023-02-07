Нелепые законы США, от которых у русских волосы встают дыбом

В законодательстве США, самой свободной стране, до сих пор существуют законы, вызывающие улыбку и оторопь одновременно.

Каждый американец законодательно имеет право на управление танком, если он оснащен передними и боковыми зеркалами, фарами и резиновыми шинами. В штате Иллинойс запрещено сплетничать, и говорить дурное об окружающих, а также иметь в собственности рогатку, если вы не полицейский. В Нью Джерси нельзя хмуриться, раздражаться на представителей противоположного пола, мужчинам заниматься вязанием, а в Чикаго у вас возникнут проблемы с законом, если вы захотите порыбачить в пижаме.

В Индиане существует запрет на продажу холодной воды с ответственностью равную 6 месяцам тюрьмы, а в Вайоминге нельзя забыть закрыть калитку, чтобы не выставлять имущество напоказ посторонним. В Массачусетсе человек без врачебного предписания не может принимать ванну более двух раз в день, в штате Виктория нельзя самому менять лампочку: нужно вызывать сантехника.

В Небраске запрещено продавать дырку от бублика, парикмахерам есть лук с 7 утра до 7 вечера и варить пиво без супа в котелке. В Миссисипи нельзя поить слонов алкоголем, просить присмотреть за припаркованной машиной, сигналить чужим клаксоном и лежать на тротуаре. А вот в Калифорнии стоя на нем противозаконно есть мороженое. Но, если вы сядете или ляжете, то закон не нарушите.