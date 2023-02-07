Здоровая еда, природа, безопасность и не только: чем по мнению американцев Россия лучше Америки

Побывавшая в России американка рассказала, чем Россия лучше ее родины: часто мы, живя здесь, не видим всех преимуществ.

Гостью из США Мэри была приятно удивлена, что она может гулять по Москве или Питеру даже ночью, и при этом не беспокоиться о своей безопасности. В ее родном Вайоминге об этом можно только мечтать.

По ее словам, в Штатах есть т. н. гетто, где ютится беднота и криминал, и туда даже днем лучше не попадать. Еще ее восхитило чистое метро. В Америке метро работает круглосуточно, и его просто не успевают убирать, из-за чего оно завалено мусором.

В России много экологически чистых продуктов, и обилие рынков, что тоже приятно удивляет американцев. Русская природа тоже не может не восхищать, причем она сохранилась не только в национальных парках, как в США, а ее в России действительно много.