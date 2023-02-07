Соскин: Зеленский установит диктатуру в Украине для набора «пушечного мяса»
2023-02-07 20:37
Киевский экономист Олег Соскин уверен, что Владимир Зеленский предпринимает усилия для установления авторитарного режима правления в Украине.
Во вторник вечером Олег Соскин публично заявил, что решение Владимира Зеленского о продлении военного положения и мобилизации в Украине свидетельствует о желании президента стать диктатором, подчинив себе все ветви власти для последующего начала репрессий в отношении мирного населения.
По мнению Соскина, Зеленскому выгодна мобилизация, позволяющая превращать украинцев в "пушечное мясо", поскольку в таком случае они не смогут свергнуть власть в Киеве, массово погибая на фронте.
Опубликовано: Ткачёв Андрей