Киевский экономист Олег Соскин уверен, что Владимир Зеленский предпринимает усилия для установления авторитарного режима правления в Украине.

Во вторник вечером Олег Соскин публично заявил, что решение Владимира Зеленского о продлении военного положения и мобилизации в Украине свидетельствует о желании президента стать диктатором, подчинив себе все ветви власти для последующего начала репрессий в отношении мирного населения.

По мнению Соскина, Зеленскому выгодна мобилизация, позволяющая превращать украинцев в "пушечное мясо", поскольку в таком случае они не смогут свергнуть власть в Киеве, массово погибая на фронте.