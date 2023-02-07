Манера воспитания в китайских семьях наших граждан может шокировать

Сырость, холод и обучение чуть ли не с рождения: что еще шокирует нас в традициях воспитания детей в китайских семьях.

В Китае принято относиться к детям несколько иначе, чем привыкли мы. Сказывается разница в менталитете. Например, там не принято кутать детей. В доме часто может не быть центрального отопления, но дети при этом ходят босиком, и никто не боится, что они простудятся.

Молодые пары часто отправляют детей на воспитание бабушкам и дедушкам, и это нормальная практика во многом потому, что в привычном нам понимании декретного отпуска в Китае нет. Водить детей в секции и на кружки принято чуть ли не с рождения, ведь конкуренция на рынке труда очень большая, а бесплатное образование можно получить только до 9 класса школы.

Детей с малых лет учат кланяться родителям, и спрашивать их совета и благословения не только на вступление в брак, но и для того, чтобы сменить работу.