Readovka рассказала, как украинский бизнесмен обеспечивает 10% российского рынка алкоголя и финансирует ВСУ
2023-02-07 21:01
Евгений Черняк остается активным на рынке алкоголя в России, занимая долю в 10 процентов с известными марками «Хортица», «Мороша» и «Первак», сообщает Readovka во вторник, 7 февраля.
Бизнесмен до сих пор в Топ-30 украинского списка Forbes и сделал немало заявлений, направленных против России.
Его фирмы «Родник и К» и «Русский Север», как бы проданные в апреле 2022 года процветают, а часть выручки направляется на нужды ВСУ, отмечают авторы расследования.
Опубликовано: Тарас Медведев