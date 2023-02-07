Запрещенный багаж: из-за каких обычных вещей у людей возникали неприятности в аэропорту

В багаже авиапассажиров находили безобидные и странные вещи, и задерживали их до выяснения обстоятельств.

В зависимости от страны, в которую путешествуешь, можно столкнуться с повышенным вниманием со стороны сотрудников аэропорта. Девушку, летевшую в Африку, задержали и попросили выбросить из багажа мокрый купальник: якобы им можно задушить пилота, поэтому он опасен.

Другой пассажир, возвращавшийся из Турции, потратил немало нервов из-за брелка в форме пули, который ему подарили после стрельбы в тире. Его приняли за настоящий снаряд, но позднее ситуация прояснилась.

В Манчестере у девушки на шляпе обнаружили живого хамелеона, и лететь дальше с животным ей не позволили, пришлось его оставить. А в Словении подозрительными службе безопасности показались картофельные очистки, которые пассажирка случайно отправила в багаж вместо мусорного ведра.