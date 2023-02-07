Любовное письмо и жуки: какие еще вещи забывают пассажиры в аэропортах и в залах ожидания

Бортпроводникам приходится составлять отчеты о забытых пассажирами вещах, а авиакомпании заботиться об их возврате: некоторые находки могут удивить.

Самым неловким забытым предметом, по словам бортпроводников, являются интимные игрушки, которые пассажиры нередко забывают. Но это далеко не самые необычные вещи.

Так, одна девушка везла из тропической страны в подарок другу экзотических жуков и забыла их. Пока искали владелицу жуки погибли, и авиакомпании пришлось приносить пассажирке извинение.

В числе других странных вещей, найденных как в самолете, так и в зале ожидания, можно перечислить набор сушеных голов, пианино, велосипед, любовные письма, доспехи 19 века, чучела, драгоценности, телевизоры и стиральные машины.