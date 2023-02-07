В Доминикане мужчины обожают женщин с детьми от прошлых браков, и готовы на них жениться

Доминиканца в отличие от русского никогда не остановит наличие у женщины ребенка или даже нескольких от прошлого брака: они даже соперничают за право связать жизнь с такой дамой.

В тропической Доминикане одинокая женщина с ребенком воспринимается как желанная партнерша для романтических и в перспективе семейных отношений. Это связано и с традиционным культом семьи, и с особенностью социальной политики.

Дело в том, что в Доминикане очень неразвита социальная сфера. Практически полностью отсутствуют пособия и даже пенсии по возрасту не выплачиваются государством. А менталитет жителей этого государства таков, что планировать и усердно работать годами над своим благосостоянием они не слишком настроены.

Поэтому наличие детей воспринимается как своеобразная страховка для обеспечения безбедной старости. И чем их больше, тем лучше. Доминиканские мужчины склонны рассуждать так, мол, зачем рожать своего ребенка, если можно получить уже готового, женившись на даме с потомством.