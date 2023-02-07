Пожар в Макеевке начался из-за возгорания газопровода от обстрела ВСУ
2023-02-07 22:32
Мэр Макеевки Владислав Ключаров рассказал о начале пожара на участке местного газопровода.
Журналисты российского информагентства ТАСС со ссылкой на репортёров канала "Юнион" уведомляют, что в городе Макеевка Донецкой Народной республики снаряд вооружённых сил Украины попал в местный газопровод, расположенный в Червоногвардейском районе данного населённого пункта.
Примечательно, что макеевский мэр Владислав Ключаров утверждает, что причина возгорания газопровода в городе остаётся неизвестной, однако сотрудники МЧС уже заняты локализацией и тушением пламени.
Опубликовано: Ткачёв Андрей