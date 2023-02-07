В Макеевке горит магистральный газопровод после обстрела ВСУ

Как сообщает телеканал Юнион, ВСУ обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике, в результате чего загорелся магистральный газопровод.

Горит газовая труба высокого давления в Червоногвардейском районе населенного пункта.

Сотрудники всех экстренных служб работают на месте происшествия. О пострадавших пока информации нет, пишет Lenta.ru

По сообщения СМИ, в течение суток украинские военные обстреливали ДНР около 25 раз. Было выпущено более 120 артиллерийских снарядов.