Байден запланировал поездку в Польшу к годовщине начала спецоперации в Украине

Глава Белого дома планирует посетить Польшу 24 февраля к годовщине начале спецоперации в Украине.

Президент США Джо Байден намерен посетить Польшу к годовщине начала специальной военной операции России против Украины 24 февраля, сообщает The Wall Street Jornal со ссылкой на свои информированные источники.

Издание сообщает, что окончательное решение еще не принято и планы главы Белого дома могут измениться. Председатель Совета национальной безопасности воздержался от комментариев по этому вопросу.

Ранее о намерении Джо Байдена посетить Польшу и встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой и лидером Украины Владимиром Зеленским писало польское издание Gazeta Prawna.