Захарова прокомментировала перенос американских биолабораторий из Украины в Прибалтику

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова высказалась по поводу переноса биолабораторий США из Украины в Прибалтику.

Она отметила, что Россия считает военно-биологическую деятельность Соединенных Штатов у своих границ потенциальной угрозой нацбезопасности.

Захарова напомнила, что в РФ неоднократно выражали обеспокоенность по поводу размещения американских биолабораторий вблизи российской границы.

Саму работу таких лабораторий на украинской территории она назвала «вопиющей ситуацией».