Захарова прокомментировала перенос американских биолабораторий из Украины в Прибалтику
2023-02-08 00:23
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова высказалась по поводу переноса биолабораторий США из Украины в Прибалтику.
Она отметила, что Россия считает военно-биологическую деятельность Соединенных Штатов у своих границ потенциальной угрозой нацбезопасности.
Захарова напомнила, что в РФ неоднократно выражали обеспокоенность по поводу размещения американских биолабораторий вблизи российской границы.
Саму работу таких лабораторий на украинской территории она назвала «вопиющей ситуацией».
Опубликовано: Светлана Репина