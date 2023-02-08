Американская пресса сообщает, что украинские войска несут большие потери на Донбассе.

Издание из Соединенных Штатов Америки New York Times сообщает о том, что украинские части несут огромные потери в боях на Донбассе.

Об этом рассказал командир одного из добровольческих украинских подразделений "Карпатская сечь". Он заявил, что в его подразделении погибли около 30 человек.

"В одном из прифронтовых городов морг был забит телами украинских солдат в полиэтиленовых мешках, а в полевом госпитале носилки с ранеными положили в коридоре", - пишет RT со ссылкой на NY Times.