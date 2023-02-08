Глава Минобороны Германии: мир без Путина был бы лучше

Глава Минобороны Германии Борис Писториус после визита в Киев заявил, что мир без Владимира Путина был бы лучше.

Такое заявление он сделал в интервью немецкому изданию Bild, отметив, что у него нет в этом никаких сомнений.

Борис Писториус 7 февраля побывал на Украине, где встретился с главой Минобороны Алексеем Резниковым и президентом Владимиром Зеленским.

Ранее в МИД ФРГ заявили, что поддержка Украины не делает Германию стороной конфликта.