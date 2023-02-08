Пентагон: Китай отклонил заявку Остина на переговоры о сбитом аэростате

Шеф Пентагона Ллойд Остин попытался связаться с министром обороны Китая, однако заявку на разговор отклонила китайская сторона.

В среду Министерство обороны Соединённых Штатов опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило, что глава ведомства Ллойд Остин оставил заявку на проведение зашифрованного телефонного разговора с главой Минобороны Китая Вэй Фэнхэ, намереваясь обсудить с ним инцидент с перехватом китайского шпионского аэростата над Северной Каролиной.

По данным Пентагона, китайское Министерство обороны отклонило заявку Остина на переговоры после того, как американские истребители сбили принадлежащий Китаю аэростат.

Примечательно, что ранее МИД КНР отмечали, что замеченный над территорией зонд является гражданским, а не военным объектом, и оказался над американским государством из-за непредвиденного отклонения от курса.