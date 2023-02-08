Американский отставной полковник Дуглас Макгрегор утверждает, что Генштаб Украины начал насильно мобилизовать несовершеннолетних.

8 февраля экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор публично заявил, что в сети распространяются фотографии, на которых в рядах вооружённых сил Украины фигурируют мобилизованные подростки, внешне выглядящие как пятнадцатилетние дети.

По мнению Макгрегора, командование ВСУ находится в отчаянном положении и вынуждено мобилизовать самые уязвимые слои общества, надеясь отсрочить поражение собственной армии. Тем не менее, в ближайшее время мировая общественность станет свидетелем капитуляции Киевского режима и проигрыш Соединённых Штатов в опосредованной войне с Россией, уверен Дуглас Макгрегор.