Рогов заявил о необходимости срочно отодвинуть ВСУ на 150 км из-за ракет GLSDB
Владимир Рогов заявил, что из-за поставок в Киеву ракет GLSDB возникла острая необходимость отодвинуть ВСУ на 150 км в глубь Украины.
Российским Вооруженным силам нужно отодвинуть подразделения ВСУ на 150 км вглубь "постукраинского пространства" из-за поставок Киеву ракет GLSDB, заявил член главного Совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Бомбы GLSDB способны поражать цели на дальности до 150 км. Это слишком большой риск и мы должны действовать на упреждение. Не нужно ждать, пока начнет прилетать по нашим городам, находящимся в тылу. Нужно жестко отодвигать линию боевого соприкосновения", - сказал он.
Владимир Рогов подчеркнул, что сдвиг линии фронта поможет обезопасить освобожденные части новых регионов.
Ранее сообщалось, что самонаводящиеся ракеты GLSDB, с дальностью поражения до 150 км, войдут в новый пакет военой помощи США для Украины.
Опубликовано: Максим Алексеев