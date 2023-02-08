Рогов заявил о необходимости срочно отодвинуть ВСУ на 150 км из-за ракет GLSDB

Российским Вооруженным силам нужно отодвинуть подразделения ВСУ на 150 км вглубь "постукраинского пространства" из-за поставок Киеву ракет GLSDB, заявил член главного Совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Бомбы GLSDB способны поражать цели на дальности до 150 км. Это слишком большой риск и мы должны действовать на упреждение. Не нужно ждать, пока начнет прилетать по нашим городам, находящимся в тылу. Нужно жестко отодвигать линию боевого соприкосновения", - сказал он.