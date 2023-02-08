Умер командир подразделения НМ ЛНР Игорь «Берег» Мангушев

Военкор Аким Апачев сообщил, что командир подразделения НМ ЛНР Игорь «Берег» Мангушев скончался в результате полученного огнестрельного ранения в голову.

В среду, 8 февраля 2023 года, информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на военного корреспондента Акима Апачева, сообщило о том, что командир подразделения Народной милиции ЛНР Игорь Мангушев с позывным «Берег» скончался в результате полученного огнестрельного ранения в голову.

Напомним, что 4 февраля Мангушев был экстренно госпитализирован в нейрохирургию города Стаханов с тяжёлым ранением, где врачи оценивали его состояние как стабильно тяжелое, с негативной тенденцией, но продолжали до конца бороться за жизнь российского военного.