Скончался раненый командир подразделения Народной милиции ЛНР Игорь Мангушев
2023-02-08 11:34
Игорь Мангушев (позывной «Берег»), раненый в голову несколько дней назад, скончался от полученного ранения.
О его кончине сообщил военный корреспондент Аким Апачев, передает РИА Новости.
4 февраля поступило сообщение о ранении командира подразделения НМ Луганской народной республики Игоря Мангушева.
Агентство сообщало, что он получил тяжелое ранение в голову, за его жизнь боролись нейрохирурги.
Аким Апачев, друг Берега, рассказал журналистам, что раненый был доставлен в больницу г. Стаханова. У него было огнестрельное ранение. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое и постоянно ухудшалось.
Опубликовано: Наталья Замечалова