Скончался раненый командир подразделения Народной милиции ЛНР Игорь Мангушев

Игорь Мангушев (позывной «Берег»), раненый в голову несколько дней назад, скончался от полученного ранения.

О его кончине сообщил военный корреспондент Аким Апачев, передает РИА Новости.

4 февраля поступило сообщение о ранении командира подразделения НМ Луганской народной республики Игоря Мангушева.

Агентство сообщало, что он получил тяжелое ранение в голову, за его жизнь боролись нейрохирурги.

Аким Апачев, друг Берега, рассказал журналистам, что раненый был доставлен в больницу г. Стаханова. У него было огнестрельное ранение. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое и постоянно ухудшалось.