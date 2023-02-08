Теперь из-за причала для яхт: на Киркорова снова подали в суд

Бизнесмен из Саратовской области жалуется на то, что из-за строений на даче поп-звезды возле Москва-реки он не может удить рыбу.

Бизнесмен Анатолий Рыськов из Балаково Саратовской области подал иск на поп-короля Филиппа Киркорова. В заявлении в суд предприниматель написал, что причал певца для яхт на подмосковной даче мешает ему удить рыбу, сообщает Рамблер со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Издание уточняет, что поместье Киркорова расположено в элитном поселке на Мякининском полуострове. Имение полностью окружено забором. На его территории находятся особняк, фонтан, часовня, а также причал с выходом к Москва-реке.

Расстояние от пирса до Балаково, по данным канала, - порядка 900 км.

По мнению Рыськова, этот объект построен незаконно, и его просто не должно быть в бухте реки. Кроме всего прочего, заявил истец, пирс ему мешает ловить рыбу.

Адвокат певца, звездный юрист Александр Добровинский, предположил, что бизнесмен хочет «ловить рыбку непосредственно из дома Киркорова». И добавил, что истец, вероятно, других мест для рыбалки не видит.