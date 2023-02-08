Зеленский встретился с Сунаком и королем Великобритании Карлом III

Владимир Зеленский прилетел в Лондон, где провёл встречу с Риши Сунаком, позднее нарпавившись в Вестминстерский дворец.

Пресс-служба Даунинг-стрит информирует, что 8 февраля Владимир Зеленский прибыл на территорию Лондона, где провёл личные переговоры с британским премьер-министром Риши Сунаком. Во время разговора Сунак пообещал, что Минобороны Британии поставит армии Украины оружие с большим радиусом действия.

Позднее Владимир Зеленский прибыл с визитом Вестминстерский дворец, где встретился с новым королём Великобритании Карлом III, который взошёл на престол после смерти Елизаветы II.