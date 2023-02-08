Представитель американских СМИ Сеймур Херш утверждает, что именно Джо Байден распорядился о совершении теракта на "Северных потоках".

Вечером среды расследователь Сеймур Херш публично заявил, что в июне 2022 года американские военные водолазы заложили бомбы под российские газопроводы "Северный поток" во время проведения морских учений Соединённых Штатов. По данным Херша, позднее бомбу активировали норвежские спецслужбы.

Также Сеймур Херш отметил, что Джозеф Байден девять месяцев секретно совершался с сотрудниками Нацбезопасности США, после чего поручил взорвать российские газопроводы.