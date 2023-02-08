Минобороны РБ: в воинские части прибывают военнообязанные для проверки боеготовности
Как уточняет оборонное ведомство, сборы военнообязанных проводятся «в рамках очередного этапа проверки боевой готовности» ВС РБ.
Военнообязанные начали прибывать в некоторые воинские части ВС Беларуси, сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси.
Как уточнет оборонное ведомство, сборы военнообязанных проводятся «в рамках очередного этапа проверки боевой готовности» ВС РБ.
В Минобороны отметили, что мероприятие имеет плановый характер.
Как сообщалось ранее, в понедельник в Военной академии Беларуси была объявлена внезапная проверка боеготовности.
Решение о проведении проверки в академии ВС РБ было принято министром обороны страны Виктором Хрениным.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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