Минобороны РБ: в воинские части прибывают военнообязанные для проверки боеготовности

2023-02-08 17:28

Как уточняет оборонное ведомство, сборы военнообязанных проводятся «в рамках очередного этапа проверки боевой готовности» ВС РБ.

Военнообязанные начали прибывать в некоторые воинские части ВС Беларуси, сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

Как уточнет оборонное ведомство, сборы военнообязанных проводятся «в рамках очередного этапа проверки боевой готовности» ВС РБ.

В Минобороны отметили, что мероприятие имеет плановый характер. 

Как сообщалось ранее, в понедельник в Военной академии Беларуси была объявлена внезапная проверка боеготовности.

Решение о проведении проверки в академии ВС РБ было принято министром обороны страны Виктором Хрениным.

Опубликовано: Светлана Гарусева









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