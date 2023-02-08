Олаф Шольц высказался против участия Германии в гонках поставок вооружений Украине

Лидер Германии также подчеркнул, что ФРГ не будет принимать решения, которые могут сделать воюющей стороной Североатлантический альянс.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что выступает ротив повышения ставок и конкурентной борьбы при принятии решений по поставкам вооружений Украине, сообщают Известия.

Выступая 8 февраля в Бундестаге, он подчеркнул, что соревнование под эгидой лозунга «боевые танки, самолёты, подлодки — кто потребует больше» вредит сплочённости Запада.

«Что вредит, так это - броские внутриполитические заявления, а также критика партнёров, союзников на открытой арене. Германия в этом не будет участвовать», — цитирует канцлера ТАСС.

Шольц также подчеркнул, что ФРГ не будет принимать решения, которые могут сделать воюющей стороной Североатлантический альянс. Политик при этом заверил, что это «не НАТО ведёт войну против РФ».

Как напоминает агентство, Олаф Шольц ранее исключил возможность отправки в Украину боевых самолётов и войск.