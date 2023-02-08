Эрдоган: число жертв землетрясения в Турции выросло до 9057, ещё 52 979 человек ранены

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что число жертв мощного землетрясения в Турции выросло до 9057, ещё 52 979 человек ранены.

В среду вечером, 8 февраля 2023 года, президент Турецкой Республики Тайип Эрдоган в официальном пресс-релизе сообщили, что 9057 человек погибли при землетрясении в Турции.

Эрдоган добавил, что ещё 52 979 человек получили ранения в результате произошедшего на турецкой территории стихийного бедствия.

Турецкий лидер также заявил, что Анкара получила поддержку и помощь в ликвидации последствий подземных толчков из более чем 60 государств.