Старовойт: ВСУ нанесли 8 ударов по району подстанции Тёткино в Курской области

Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что бойцы ВСУ нанесли 8 ударов по району подстанции Тёткино, обесточив два населённых пункта.

В среду вечером, 8 февраля 2023 года, губернатор Курской области России Роман Старовойт в своём официальном Telegram-канале сообщил, что район подстанции Тёткино подвергся обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины.

Старовойт уточнил, что в районе зафиксировано 8 «прилётов», ставших причиной отключения электричества в посёлке городского типа Тёткино и селе Попово-Лежачи.

Отмечается, что в результате данного инцидента жертв и пострадавших среди мирного населения нет. На месте работают оперативные службы, выясняющие обстоятельства произошедшего и восстанавливающие электроснабжение в двух курских населённых пунктах.