Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия сделает так, Украина больше никогда не угрожала её национальной безопасности.

8 февраля постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН рассказал о планах России относительно Украины.

Небензя с уверенностью заявил: «Мы [Россия] сделает так, чтобы никогда в будущем с территории Украины не должна будет больше исходить угроза ни России, ни её союзникам, ни русской культуре, ни русскому языку.»

Дипломат также осудил предложенную главой киевского режима Владимиром Зеленским «формулы мира» для Украины, назвав её «насмешкой над понятием мирного плана».