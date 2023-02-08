Зеленский встретился с Карлом III в Букингемском дворце

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с королём Великобритании Карлом III в Букингемском дворце.

8 февраля действующий президент Украины Владимир Зеленский в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что лично встретился с царствующим королём Великобритании и Северной Ирландии и королевств Содружества из Виндзорской династии Карлом III.

«Для меня честь – быть первым Президентом Украины за всю историю украинско-британских отношений, которого почтил своей аудиенцией британский монарх», — заявил глава киевского режима.

Помимо прочего, Зеленский поблагодарил Карла III за оказываемую помощь Украине и поздравил с недавним восшествием на престол.