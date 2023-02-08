ВКС России нанесли удар по промышленному объекту в Черниговской области

2023-02-08 19:23

Российские военкоры сообщили, что ВКС России нанесли высокоточный удар по промышленному объекту в Черниговской области Украины.

В среду вечером, 8 февраля 2023 года, Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», со ссылкой на оперкомандовоание «Север», сообщил о том, что служащие российских воздушно-космических сил поразили украинский промышленный объект в Черниговской области.

Российские военные корреспонденты уточнили, что поражённый высокоточным ударом ВКС России объект находится в окрестностях Семёновки, являющегося самым северным городом Украины.

Опубликовано: Диана Мудреченко









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