ВКС России нанесли удар по промышленному объекту в Черниговской области
2023-02-08 19:23
Российские военкоры сообщили, что ВКС России нанесли высокоточный удар по промышленному объекту в Черниговской области Украины.
В среду вечером, 8 февраля 2023 года, Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», со ссылкой на оперкомандовоание «Север», сообщил о том, что служащие российских воздушно-космических сил поразили украинский промышленный объект в Черниговской области.
Российские военные корреспонденты уточнили, что поражённый высокоточным ударом ВКС России объект находится в окрестностях Семёновки, являющегося самым северным городом Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко