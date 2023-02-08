Захарова прокомментировала возможное участие США в подрывах «Северных потоков»: «Они этого и не скрывали»
2023-02-08 22:06
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала результаты расследования американского журналиста Сеймура Херша по поводу взрывов на «Северных потоках».
Он заявил, что подрыв осуществлялся силами США и НАТО. На это Захарова отметила, что они этого и не скрывали.
Она напомнила, что Запад на весь мир заявлял о том, что собирается уничтожить инфраструктуру, по которой в Европу поступают российские энергоресурсы.
Захарова также уточнила, что российская сторона неоднократно указывала на нежелание ряда стран проводить открытое расследование этих инцидентов.
Опубликовано: Светлана Репина