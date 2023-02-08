Захарова прокомментировала возможное участие США в подрывах «Северных потоков»: «Они этого и не скрывали»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала результаты расследования американского журналиста Сеймура Херша по поводу взрывов на «Северных потоках».

Он заявил, что подрыв осуществлялся силами США и НАТО. На это Захарова отметила, что они этого и не скрывали.

Она напомнила, что Запад на весь мир заявлял о том, что собирается уничтожить инфраструктуру, по которой в Европу поступают российские энергоресурсы.

Захарова также уточнила, что российская сторона неоднократно указывала на нежелание ряда стран проводить открытое расследование этих инцидентов.