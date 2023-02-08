Зеленский: президент Франции Макрон изменил свою позицию по России
2023-02-08 22:17
Украинский президент Владимир Зеленский в интервью изданию Le Figaro рассказал, что его французский коллега Эммануэль Макрон изменил свою позицию по России.
По мнению Зеленского, Макрон по-настоящему изменился с тех пор, как требовал не унижать Россию.
Зеленский отметил, что именно Макрон проложил дорогу к поставкам танков украинским военным.
Кроме того, французский лидер выступил за членство Украины в Евросоюзе.
Опубликовано: Светлана Репина