Памела Андерсон рассказала, что написала Бритни Спирс "личное письмо", чтобы поблагодарить ее за поддержку

Памела Андерсон рассказала, что она обратилась к Бритни Спирс в частном порядке после того, как поп-звезда выразила ей общественную поддержку.

Мемуары Андерсон "Любовь, Памела" и документальный фильм Netflix "Памела, история любви" были выпущены на прошлой неделе, что позволило актрисе из "Спасателей Малибу" правдиво рассказать ее историю.

Спирс в Instagram объявила себя "большой поклонницей" звезды обложки Playboy и похвалила сыновей Андерсон, в том числе Брэндона Томаса Ли, который продюсировал документальный фильм, за то, что они поддержали свою маму.

В своем посте, сделанном на выходных и который уже удален, Спирс заявила, что она "поклонница Памелы Андерсон".

Затем Бритни добавила:

Когда-то она была единственной секс-иконой в Америке и остается ею до сих пор.

Певица также отметила:

Андерсон дала мне понять, что люди должны поддерживать тебя именно там, где ты есть в этот момент твоей жизни ... если только миром не правит жестокость.

Спирс была особенно тронута поддержкой, которую сыновья Андерсон, в том числе Дилан Джаггер Ли, оказали своей матери на показе документального фильма 30 января, в то время как Спирс отдалилась от своих двух сыновей-подростков, Престона и Джейдена Федерлайнов.