Польский генерал Вальдемар Скшипчак утверждает, что украинские войска не могут проводить контрнаступательные операции из-за отсутствия ресурсов.

Отставной генерал вооружённых сил Польши Вальдемар Скшипчак утверждает, что лидеры западных стран подталкивают армию Украины к проведению контрнаступления, однако бойцы ВСУ лишены сил и ресурсов для осуществления подобных операций.

По мнению Скшипчака, войска России уже сейчас могут прорвать линии обороны обессиленной украинской армии, добившись поставленной Владимиром Путиным задачи по полному разгрому всех подразделений ВСУ.

Примечательно, что 8 февраля постпред России при ООН Василий Небензя заявил о готовности Москвы приложить все усилия для ликвидации угроз, исходящих в адрес российских граждан с территории Украины.