Блинкен: США меняют номенклатуру поставок оружия Украине для её победы

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о решении Пентагона изменить подход к поставкам оружия Киеву.

8 февраля представитель Госдепартамента США Энтони Блинкен провёл пресс-конференцию с журналистами, где ему задали вопрос о том, готово ли правительство Соединённых Штатов поставлять истребители украинским войскам.

В ответ Блинкен заявил, что администрация Вашингтона меняет номенклатуру поставок вооружений Украине, поскольку американское правительство желает победы Киеву и возвращения всех утраченных территорий под его единоличный контроль. При этом Энтони Блинкен не уточнил, касается ли данная позиция властей США Крыма , который стал частью России.